Київ прийме чемпіонат світу-2021 з міні-футболу

Фото: Київ прийматиме ЧС-2021 з міні-футболу (facebook.com/olympic.nsc)

Столиця України в 2018 році приймала чемпіонат Європи з міні-футболу

Виконавчий комітет Міжнародної федерації міні-футболу прийняв рішення провести фінал чемпіонат світу 2021 року у Києві. Про це повідомляється в Facebook організації.

Рішення про проведення чемпіонату світу в Україні було прийнято на засіданні сьогодні, 30 липня 2019 року. Єдиним конкурентом української заявки була столиця Сенегалу - Дакар.

The decision is here Those who secretly wanted to have the WMF World Cup 2021 in Kyiv, Ukraine was RIGHT. The WMF... Опубліковано World Minifootball Federation Вівторок, 30 липня 2019 р.

Нагадаємо, в серпні 2018 років Київ приймав чемпіонат Європи з міні-футболу. У травні того ж року в столиці України також проходив фінал головного клубного футбольного турніру Європи - Ліги чемпіонів.