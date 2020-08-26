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В Киев прилетел заместитель госсекретаря США

Автор: РБК-Украина

В среду, 26 августа, в Киев прилетел заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Стивен Биген. Он планирует встретиться с высшим руководством украинской власти

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Об этом сообщает посольство США в Украине.

"Заместитель государственного секретаря США Стивен Е. Биген прибыл в Киев! Нет большего сторонника Украины, чем Соединенные Штаты", - говорится в сообщении.

После визита в Украину Биген отправится в Вену, чтобы встретиться с представителями ОБСЕ для обсуждения

Напомним, ранее сообщалось, что Биген с рабочим визитом посетит Вильнюс, Москву и Киев.

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