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У Київ прилетів заступник держсекретаря США

Автор: РБК-Україна

У середу, 26 серпня, до Києва прилетів заступник державного секретаря Сполучених Штатів Стівен Біген. Він планує зустрітися з вищим керівництвом української влади

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Про це повідомляє посольство США в Україні.

"Заступник державного секретаря США Стівен Е. Біген прибув у Київ! Немає більшого прихильника України, ніж Сполучені Штати", - йдеться в повідомленні.

Після візиту в Україну Біген вирушить до Відня, щоб зустрітися з представниками ОБСЄ для обговорення

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Біген з робочим візитом відвідає Вільнюс, Москву і Київ.

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