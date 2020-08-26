У Київ прилетів заступник держсекретаря США

У середу, 26 серпня, до Києва прилетів заступник державного секретаря Сполучених Штатів Стівен Біген. Він планує зустрітися з вищим керівництвом української влади

Про це повідомляє посольство США в Україні.

"Заступник державного секретаря США Стівен Е. Біген прибув у Київ! Немає більшого прихильника України, ніж Сполучені Штати", - йдеться в повідомленні.

Після візиту в Україну Біген вирушить до Відня, щоб зустрітися з представниками ОБСЄ для обговорення

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Біген з робочим візитом відвідає Вільнюс, Москву і Київ.