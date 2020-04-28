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В Киев прибыли 45,2 тыс. защитных костюмов для медиков от Фонда Порошенко и Roshen

Новости » Политика     28.04.2020 - 09:16
В Киев прибыли 45,2 тыс. защитных костюмов для медиков от Фонда Порошенко и Roshen
Иллюстративное фото (eurosolidarity.org)

Это уже четвертая партия костюмов, которая в ближайшие дни поступит в медучреждения по всей стране

В Украину доставлены 42,5 тысячи защитных костюмов для медицинских работников, купленные на средства Фонда Порошенко и компании Roshen в Южной Корее. Об этом сообщает пресс-служба, передает РБК-Украина.

Как сообщили в пресс-службе, это - четвертая партия костюмов, которая в ближайшие дни поступит в медучреждения по всей стране.

"Предыдущие 30 тысяч костюмов уже переданы в больницы во все регионы Украины - прежде всего в очаги возгорания коронавирусной болезни. В целом Фонд Порошенко и компания Roshen закупили 130 тысяч защитных медицинских костюмов. Следующий груз из Сеула ожидается через несколько дней", - добавили в пресс-службе.

Напомним, по состоянию на 27 апреля в Украине коронавирусом заболели уже 1749 работников медицинских учреждений.

РБК-Украина сообщало, что в Одесской области инфицированный коронавирусом врач заразил 32 медработника.

Ранее Петр Порошенко призвал власть ввести страхование медиков на случай их заражения COVID 19. По убеждению Порошенко, размер страховой выплаты должен приравниваться к выплатам военным на передовой.

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