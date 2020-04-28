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В Київ прибули 45,2 тис. захисних костюмів для медиків від Фонду Порошенка та Roshen

Новини » Політика     28.04.2020 - 09:16
В Київ прибули 45,2 тис. захисних костюмів для медиків від Фонду Порошенка та Roshen
Ілюстративне фото (eurosolidarity.org)

Це вже четверта партія костюмів, яка найближчими днями надійде у медзаклади по всій країні

В Україну доставлені 42,5 тисячі захисних костюмів для медичних працівників, куплені коштом Фонду Порошенка та компанії Roshen у Південній Кореї. Про це повідомляє прес-служба, передає РБК-Україна.

Як повідомили в прес-службі, це - четверта партія костюмів, яка найближчими днями надійде у медзаклади по всій країні.

"Попередні 30 тисяч костюмів вже передані в лікарні в усі регіони України - перш за все в осередки спалаху коронавірусної хвороби. Загалом Фонд Порошенка та компанія Roshen закупили 130 тисяч захисних медичних костюмів. Наступний вантаж із Сеула очікується за кілька днів", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, станом на 27 квітня в Україні коронавірусом захворіли вже 1749 працівників медичних установ.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області інфікований коронавірусом лікар заразив 32 медпрацівника.

Раніше Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медиків на випадок їхнього ураження COVID 19. На переконання Порошенка, розмір страхової виплати має прирівнюватись до виплат військовим на передовій.

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