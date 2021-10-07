В Киев прибыла заместитель госсекретаря США по Восточной Европе

Во время первого дня визита, Денниган встретилась с ученым Игорем Козловским, который почти два года пробыл в плену пророссийских боевиков. Стороны подняли вопрос ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

"Состоялась встреча со второй заместительницей государственного секретаря США Робин Данниген и круглый стол с ее участием относительно текущей ситуации на оккупированных территориях украинского Донбасса и проблем реинтеграции", - пишет Козловский.

В рамках поездки, заместитель госсекретаря США по Восточной Европе планирует встретиться с рядом экспертий и политиков, чтобы поднять вопрос временно оккупированных территорий Украины и определить, где именно поддержка со стороны Штатов может быть самой эффективной.