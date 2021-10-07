До Києва прибула заступниця держсекретаря США по Східній Європі

Під час першого дня візиту, Денніган зустрілась з вченим Ігорем Козловським, який майже два роки пробув у полоні проросійських бойовиків. Сторони порушили питання ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

"Відбулася зустріч з Другою заступницею Державного секретаря США Робін Данніген та Круглий стіл за її участю стосовно поточної ситуації на окупованих територіях українського Донбасу та проблем реінтеграції", - пише Козловський.

В рамках поїздки, заступниця держсекретаря США по Східній Європі планує зустрітися з низкою експертій й політиків, аби порушити питання тимчасово окупованих територій України та визначити, де саме підтримка з боку Штатів може бути найефективнішою.