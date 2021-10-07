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В Киев прибыла заместитель госсекретаря США по Восточной Европе

Новина українською →
Киев, Четверг 07 октября 2021 16:54
В Киев прибыла заместитель госсекретаря США по Восточной Европе Фото: заместитель госсекретаря США по Восточной Европе Робин Данниган (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Киев прибыла заместитель госсекретаря США по Восточной Европе Робин Данниган. Это первый зарубежный визит для нее, во время которого она планирует продемонстрировать поддержку США относительно вопросов безопасности Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу президента Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Игоря Козловского.

Во время первого дня визита, Денниган встретилась с ученым Игорем Козловским, который почти два года пробыл в плену пророссийских боевиков. Стороны подняли вопрос ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

"Состоялась встреча со второй заместительницей государственного секретаря США Робин Данниген и круглый стол с ее участием относительно текущей ситуации на оккупированных территориях украинского Донбасса и проблем реинтеграции", - пишет Козловский.

В рамках поездки, заместитель госсекретаря США по Восточной Европе планирует встретиться с рядом экспертий и политиков, чтобы поднять вопрос временно оккупированных территорий Украины и определить, где именно поддержка со стороны Штатов может быть самой эффективной.

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Киев Соединенные Штаты Америки
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