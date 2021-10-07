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До Києва прибула заступниця держсекретаря США по Східній Європі

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 16:54
До Києва прибула заступниця держсекретаря США по Східній Європі Фото: заступниця держсекретаря США по Східній Європі Робін Данніган (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

До Києва завітала заступниця держсекретаря США по Східній Європі Робін Данніган. Це перший закордонний візит для неї, під час якого вона планує продемонструвати підтримку США відносно питань безпеки України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку президента Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних відносин Ігора Козловського.

Під час першого дня візиту, Денніган зустрілась з вченим Ігорем Козловським, який майже два роки пробув у полоні проросійських бойовиків. Сторони порушили питання ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

"Відбулася зустріч з Другою заступницею Державного секретаря США Робін Данніген та Круглий стіл за її участю стосовно поточної ситуації на окупованих територіях українського Донбасу та проблем реінтеграції", - пише Козловський.

В рамках поїздки, заступниця держсекретаря США по Східній Європі планує зустрітися з низкою експертій й політиків, аби порушити питання тимчасово окупованих територій України та визначити, де саме підтримка з боку Штатів може бути найефективнішою.

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