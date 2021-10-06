ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Киев прибыл президент Германии. У него запланирована встреча с Зеленским

Новина українською →
Киев, Среда 06 октября 2021 10:10
В Киев прибыл президент Германии. У него запланирована встреча с Зеленским Фото: президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев 6 октября. У него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу посольства Германии в Украине.

"Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев", - сообщили в посольстве.

Сегодня он посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года.

Далее, отметили в посольстве, у лидера Германии запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также посещение Бабьего Яра.

Напомним, в Киеве ограничили движение транспорта из-за прибытия в страну официальных иностранных делегаций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Штайнмайер Владимир Зеленский
NEWS
Проект госбюджета-2022 могут изменить. В Минфине не исключают пересмотр макропрогноза
Проект госбюджета-2022 могут изменить. В Минфине не исключают пересмотр макропрогноза
DAILY
Сергей Марченко: Бизнес и граждане не готовы понять и нести нагрузку пенсионной реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Сергей Марченко: Бизнес и граждане не готовы понять и нести нагрузку пенсионной реформы