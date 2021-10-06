В Киев прибыл президент Германии. У него запланирована встреча с Зеленским
Фото: президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев 6 октября. У него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу посольства Германии в Украине.
"Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев", - сообщили в посольстве.
Сегодня он посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года.
Далее, отметили в посольстве, у лидера Германии запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также посещение Бабьего Яра.
Напомним, в Киеве ограничили движение транспорта из-за прибытия в страну официальных иностранных делегаций.