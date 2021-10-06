Движение транспорта в Киеве ограничили: маршруты
Фото: в Киеве ограничили движение транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве ограничили движение транспорта до 23:00 на ряде улиц. В столицу прибыли официальные иностранные делегации по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу патрульной полиции.
Временное ограничение движения ввели по маршруту:
- Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" к Харьковской площади).
- проспект Николая Бажана (от Харьковской площади к Южному мосту).
- поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе.
- Надднепрянское шоссе - Днепровский спуск - аллея Героев Крут.
- улица Ивана Мазепы - улица Михаила Грушевского - Европейская площадь.
- улица Крещатик - улица Богдана Хмельницкого.
- бульвар Тараса Шевченко - площадь Победы - проспект Победы (от площади Победы к станции метро Шулявская).
- улица Александра Довженко, улица Елены Телиги - улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги к улице Семьи Хохловых).
- улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой к улице Юрия Ильенко).
- улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых к улице Елены. Телиги).
- проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги к мосту Северному).
- улица Набережно-Рыбальская - Гаванский мост - улица Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста к Почтовой площади).
- улица Боричев Ток.
- Владимирский спуск.
- улица Михайловская.
- улица Большая Житомирская (от Михайловской площади к улице Владимирской).
- улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской к улице Софиевской).
- улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского к улице Институтская).
- улица Институтская (от улицы Шелковичной к улице Ольгинской)
- мост Метро
- проспект Броварской (от моста Метро к повороту в направлении села Зазимье).