В Киев прибыл министр обороны Британии для усиления сотрудничества с Украиной

В Киев с рабочим визитом прибыл министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Целью визита является усиление сотрудничества между Британией и Украиной в оборонной сфере и безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Великобритании в Киеве.

В Министерстве обороны Украины добавили, что во время визита Уоллеса в Киев стороны изучат аспекты реализации двусторонних договоренностей в контексте развития украинского-британского сотрудничества в оборонной сфере.

"Во время официальной встречи делегаций стороны обсудят приоритеты военного сотрудничества двух стран и актуальные вопросы, представляющие взаимовыгодный интерес", - отметили в Минобороны.

Напомним, в начале года в Министерстве обороны сообщили, что Великобритания будет помогать Украине в усилении инфраструктуры Военно-морских сил.

Также РБК-Украина писало, что весной президент Владимир Зеленский одобрил ратификацию договора с Францией о морской безопасности Украины.