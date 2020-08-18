До Києва прибув міністр оборони Британії для посилення співпраці з Україною

В Київ з робочим візитом прибув міністр оборони Великобританії Бен Уоллес. Метою візиту є посилення співпраці між Британією та Україною в сфері оборони і безпеки.

Про це повідомили в прес-службі посольства Великобританії в Києві.

У Міністерстві оборони України додали, що під час візиту Уоллеса в Київ сторони вивчать аспекти реалізації двосторонніх домовленостей в контексті розвитку українсько-британського співробітництва в оборонній сфері.

"Під час офіційної зустрічі делегацій сторони обговорять пріоритети військового співробітництва двох країн та актуальні питання, що представляють взаємовигідний інтерес", - зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, на початку року у Міністерстві оборони повідомили, що Великобританія буде допомагати Україні у посиленні інфраструктури Військово-морських сил.

Також РБК-Україна писало, що навесні президент Володимир Зеленський схвалив ратифікацію договору з Францією про морської безпеки України.