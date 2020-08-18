До Києва прибув міністр оборони Британії для посилення співпраці з Україною

Сторони обговорять питання взаємовигідні у сфері оборони
В Київ з робочим візитом прибув міністр оборони Великобританії Бен Уоллес. Метою візиту є посилення співпраці між Британією та Україною в сфері оборони і безпеки.
Про це повідомили в прес-службі посольства Великобританії в Києві.
У Міністерстві оборони України додали, що під час візиту Уоллеса в Київ сторони вивчать аспекти реалізації двосторонніх домовленостей в контексті розвитку українсько-британського співробітництва в оборонній сфері.
"Під час офіційної зустрічі делегацій сторони обговорять пріоритети військового співробітництва двох країн та актуальні питання, що представляють взаємовигідний інтерес", - зазначили в Міноборони.
Нагадаємо, на початку року у Міністерстві оборони повідомили, що Великобританія буде допомагати Україні у посиленні інфраструктури Військово-морських сил.
Також РБК-Україна писало, що навесні президент Володимир Зеленський схвалив ратифікацію договору з Францією про морської безпеки України.