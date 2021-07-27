Киев предупредили о непогоде: возможны гроза и сильный ветер

В среду, 28 июля, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре.

Так, завтра в столице ожидается гроза и сильный ветер до 15-20 метров на секунду. Синоптики объявили первый уровень опасности.

В КГГА призывают жителей столицы соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра: