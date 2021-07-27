Киев предупредили о непогоде: возможны гроза и сильный ветер
Фото: в Киеве ожидается непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
В среду, 28 июля, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Так, завтра в столице ожидается гроза и сильный ветер до 15-20 метров на секунду. Синоптики объявили первый уровень опасности.
В КГГА призывают жителей столицы соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра:
- все окна домов должны плотно закрыть, при этом с балконов необходимо убрать предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.