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Киев предупредили о непогоде: возможны гроза и сильный ветер

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Киев, Вторник 27 июля 2021 14:21
Киев предупредили о непогоде: возможны гроза и сильный ветер Фото: в Киеве ожидается непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В среду, 28 июля, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, завтра в столице ожидается гроза и сильный ветер до 15-20 метров на секунду. Синоптики объявили первый уровень опасности.

В КГГА призывают жителей столицы соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра:

  • все окна домов должны плотно закрыть, при этом с балконов необходимо убрать предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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