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Київ попередили про негоду: можливі гроза і сильний вітер

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 14:21
Київ попередили про негоду: можливі гроза і сильний вітер Фото: у Києві очікується негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У середу, 28 липня, в Києві очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про грозу і сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, завтра в столиці очікується гроза і сильний вітер до 15-20 метрів на секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

У КМДА закликають жителів столиці дотримуватися основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • всі вікна будинків повинні щільно закрити, при цьому з балконів необхідно прибрати предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
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