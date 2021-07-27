Київ попередили про негоду: можливі гроза і сильний вітер
Фото: у Києві очікується негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
У середу, 28 липня, в Києві очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про грозу і сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Так, завтра в столиці очікується гроза і сильний вітер до 15-20 метрів на секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
У КМДА закликають жителів столиці дотримуватися основних рекомендацій під час сильного вітру:
- всі вікна будинків повинні щільно закрити, при цьому з балконів необхідно прибрати предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
- уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.