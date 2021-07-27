Київ попередили про негоду: можливі гроза і сильний вітер

У середу, 28 липня, в Києві очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про грозу і сильний вітер.

Так, завтра в столиці очікується гроза і сильний вітер до 15-20 метрів на секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

У КМДА закликають жителів столиці дотримуватися основних рекомендацій під час сильного вітру: