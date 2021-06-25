Киев предупредили о непогоде: возможны град и сильный ветер

В субботу, 26 июня, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. В частности, синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквальный ветер.
"В Киеве днем 26 июня ожидается гроза, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Синоптики объявили первый уровень опасности.
Кроме того, отмечается, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.
Напомним, погода в Украине в ближайшие выходные даст возможность выдохнуть после недельной жары.
Кроме того, на этой неделе зафиксировали температурные рекорды в Ровно, Киеве, а также на Закарпатье. В июне в Запорожье и области выпало наибольшее количество осадков за последние 30 лет.
Ранее сообщалось, что запад Украины сегодня накроют дожди и град в других регионах - высокий уровень пожарной опасности.