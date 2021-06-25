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Киев предупредили о непогоде: возможны град и сильный ветер

Автор: РБК-Украина

В субботу, 26 июня, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. В частности, синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквальный ветер.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В Киеве днем 26 июня ожидается гроза, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Кроме того, отмечается, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Напомним, погода в Украине в ближайшие выходные даст возможность выдохнуть после недельной жары.

Кроме того, на этой неделе зафиксировали температурные рекорды в Ровно, Киеве, а также на Закарпатье. В июне в Запорожье и области выпало наибольшее количество осадков за последние 30 лет.

Ранее сообщалось, что запад Украины сегодня накроют дожди и град в других регионах - высокий уровень пожарной опасности.

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