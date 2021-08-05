Киев предупредили о непогоде: ожидаются дожди и сильный ветер

В пятницу, 6 августа, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о дожде, грозах и сильном ветре.

"6 августа в Киеве ожидаются грозы, днем ​​значительные дожди, шквалы ветра 15-20 м / с", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

В КГГА рекомендовали во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра