Киев предупредили о непогоде: ожидаются дожди и сильный ветер
Фото: в Киеве ожидаются дожди и сильный ветер (Виталий Носач, РБК-Украина)
В пятницу, 6 августа, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о дожде, грозах и сильном ветре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"6 августа в Киеве ожидаются грозы, днем значительные дожди, шквалы ветра 15-20 м / с", - говорится в сообщении.
Синоптики объявили первый уровень опасности.
В КГГА рекомендовали во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.
Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.