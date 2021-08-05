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Киев предупредили о непогоде: ожидаются дожди и сильный ветер

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Киев, Четверг 05 августа 2021 14:20
Киев предупредили о непогоде: ожидаются дожди и сильный ветер Фото: в Киеве ожидаются дожди и сильный ветер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 6 августа, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о дожде, грозах и сильном ветре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"6 августа в Киеве ожидаются грозы, днем ​​значительные дожди, шквалы ветра 15-20 м / с", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

В КГГА рекомендовали во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, синоптики Украины объявили штормовое предупреждение.

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