Київ попередили про негоду: очікуються дощі та сильний вітер
Фото: у Києві очікуються дощі і сильний вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
У п'ятницю, 6 серпня, в Києві очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про дощ, грози і сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"6 серпня в Києві очікуються грози, вдень значні дощі, шквали вітру 15-20 м / с", - йдеться в повідомленні.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
У КМДА рекомендували під час грози закривати вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
Основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру
- всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
- уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.