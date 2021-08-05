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Київ попередили про негоду: очікуються дощі та сильний вітер

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Київ, Четвер 05 серпня 2021 14:20
Київ попередили про негоду: очікуються дощі та сильний вітер Фото: у Києві очікуються дощі і сильний вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 6 серпня, в Києві очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про дощ, грози і сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"6 серпня в Києві очікуються грози, вдень значні дощі, шквали вітру 15-20 м / с", - йдеться в повідомленні.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

У КМДА рекомендували під час грози закривати вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Нагадавши, синоптики України оголосили штормове попередження.

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