Киев из-за пожаров на торфяниках затянуло дымом. Людей просят закрыть окна

С утра 10 мая из-за пожаров на торфяниках Киев затянуло дымом. Киевлянам следует плотно закрыть окна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram столичного мэра Виталия Кличко.
По его словам, наблюдается ухудшение качества воздуха в Святошинском, Оболонском и Подольском районах. Это связано с пожарами в экосистемах Киевской области, в частности тлеют торфяники и травяной настил в лесах Бучанского района.
Тушение пожаров затруднено тем, что к работам на территории, которая была под российской оккупации, привлекают пиротехников.
"Я обращаюсь к киевлянам: если вы видите задымленность в вашем районе, чувствуете запах гари, - плотно закрывайте окна в квартирах и без нужды не находитесь на улице", - добавил Кличко.
Напомним, на прошлой неделе в Киевской области возникло несколько очагов лесных пожаров. В том числе на территории Чернобыльской зоны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.