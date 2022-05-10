RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Київ через пожежі на торфовищах затягнуло димом. Людей просять закрити вікна

Фото: у деяких районах Києва спостерігається дим (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

З ранку 10 травня через пожежі на торфовищах Київ затягнуло димом. Киянам слід щільно закрити вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram столичного мера Віталія Кличка.

За його словами, спостерігається погіршення якості повітря в Святошинському, Оболонському та Подільському районах. Це пов'язано з пожежами в екосистемах Київської області, зокрема тліють торфовища та трав'яний настил у лісах Бучанського району.

Гасіння пожеж ускладнене тим, що до робіт на території, яка була під російською окупацією, залучають піротехніків.

"Я звертаюся до киян: якщо ви бачите задимленість у вашому районі, відчуваєте запах гару, - щільно закривайте вікна в квартирах і без потреби не перебуваєте на вулиці", - додав Кличко.

Нагадаємо, минулого тижня в Київській області виникло кілька осередків лісових пожеж. У тому числі на території Чорнобильської зони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПожежа