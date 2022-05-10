Київ через пожежі на торфовищах затягнуло димом. Людей просять закрити вікна

З ранку 10 травня через пожежі на торфовищах Київ затягнуло димом. Киянам слід щільно закрити вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram столичного мера Віталія Кличка.

За його словами, спостерігається погіршення якості повітря в Святошинському, Оболонському та Подільському районах. Це пов'язано з пожежами в екосистемах Київської області, зокрема тліють торфовища та трав'яний настил у лісах Бучанського району.

Гасіння пожеж ускладнене тим, що до робіт на території, яка була під російською окупацією, залучають піротехніків.

"Я звертаюся до киян: якщо ви бачите задимленість у вашому районі, відчуваєте запах гару, - щільно закривайте вікна в квартирах і без потреби не перебуваєте на вулиці", - додав Кличко.