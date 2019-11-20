Киев потребует от России компенсаций по делу "Украина против РФ", - Зеркаль

В случае победы в Международном суде ООН по делу "Украина против России" Киев будет требовать денежных компенсаций от Москвы. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в программе "Bihus.Інфо".

Как рассказала Зеркаль, в случае победы в суде ООН Украина будет требовать от России компенсаций не только за финансирование терроризма, но и за расовую дискриминацию в оккупированном Крыму. Однако она добавила, что вопрос компенсаций будет подниматься только после того, как будут установлены все факты и признаются все нарушения.

"Я более чем уверена, что все факты, которые мы вкладывали в меморандуме относительно расовой дискриминации в Крыму, также найдут свое подтверждение и будут приняты судом как нарушение", - пояснила она.

Зеркаль отметила, что решение по существу в деле "Украина против России" может быть объявлено в 2022 году.

"Конечно, мы не знаем, где будет Россия в 2022 году, а где будем мы, и что будет в мире. Но после того мы можем, но, думаю, что и должны, поставить вопрос о компенсации после этого решения за убытки в связи с финансированием Россией терроризма на территории Украины", - добавила заместитель главы МИД.

Напомним, ранее Зеркаль заявляла, что Россия будет отвечать в Гаагском суде по всем обвинениям в финансировании терроризма и расовой дискриминации в оккупированном Крыму. Тогда же она отметила, что суд ООН не допустил попытку России уклониться от ответственности.