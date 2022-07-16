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Киев потребовал от крупнейших мировых банков разорвать связи с нефтяным бизнесом России, - FT

Фото: Украина потребовала от мировых банков прекратить связи с Россией (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Киев потребовал от крупнейших мировых банков прекратить сотрудничество с Россией в нефтяной сфере. На этой неделе такие письма получили руководители по меньшей мере четырех банков: JPMorgan, HSBC, Citigroup и Crédit Agricole.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"На мой взгляд, они совершают военные преступления, поскольку таким образом помогают режиму Путину и поддерживают режим", - заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, от имени которого были отправлены письма.

Он сообщил, что Министерство юстиции Украины обирается подать против банков иск в Международный уголовный суд после окончания войны. Специальные службы Украины уже собирают информацию о финансовых учреждениях, поддерживающих торговлю российским ископаемым топливом.

В письмах в банки также говорится, что в случае продолжения сотрудничества с Россией им будет запрещено участвовать в послевоенном восстановлении Украины

Киев особенно недоволен JPMorgan из-за публикации аналитической записки с прогнозом, что попытки ввести ограничения на российскую нефть могут повысить мировые цены до "стратосферных 380 за баррель", пишет FT.

Устенко в письме к руководителю JPMorgan Джеймсу Даймону называет эту записку "пугалкой, основанной на некачественном анализе". Он также возмущен, что банк называет события в Украине "кризисом", а не вторжением России.

Напомним, за первые 100 дней войны против Украины Россия получила 93 млрд евро дохода от продажи ископаемого топлива.

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Олег УстенкоНефть