Киев потребовал от крупнейших мировых банков разорвать связи с нефтяным бизнесом России, - FT

"На мой взгляд, они совершают военные преступления, поскольку таким образом помогают режиму Путину и поддерживают режим", - заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, от имени которого были отправлены письма.

Он сообщил, что Министерство юстиции Украины обирается подать против банков иск в Международный уголовный суд после окончания войны. Специальные службы Украины уже собирают информацию о финансовых учреждениях, поддерживающих торговлю российским ископаемым топливом.

В письмах в банки также говорится, что в случае продолжения сотрудничества с Россией им будет запрещено участвовать в послевоенном восстановлении Украины

Киев особенно недоволен JPMorgan из-за публикации аналитической записки с прогнозом, что попытки ввести ограничения на российскую нефть могут повысить мировые цены до "стратосферных 380 за баррель", пишет FT.

Устенко в письме к руководителю JPMorgan Джеймсу Даймону называет эту записку "пугалкой, основанной на некачественном анализе". Он также возмущен, что банк называет события в Украине "кризисом", а не вторжением России.