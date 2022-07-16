Київ вимагає від найбільших світових банків розірвати зв'язки з нафтовим бізнесом Росії, - FT

"На мій погляд, вони скоюють військові злочини, оскільки таким чином допомагають режиму Путіну і підтримують режим", - заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко, від імені якого були відправлені листи.

Він повідомив, що Міністерство юстиції України обирається подати проти банків позов до Міжнародного кримінального суду після закінчення війни. Спеціальні служби України вже збирають інформацію про фінансові установи, що підтримують торгівлю російським викопним паливом.

У листах до банків також говориться, що в разі продовження співпраці з Росією їм буде заборонено брати участь у післявоєнній відбудові України

Київ особливо незадоволений JPMorgan через публікацію аналітичної записки з прогнозом, що спроби ввести обмеження на російську нафту можуть підвищити світові ціни до" стратосферних 380 за барель", пише FT.

Устенко в листі до керівника JPMorgan Джеймса Даймона називає цю записку "лякалкою, заснованої на неякісному аналізі". Він також обурений, що банк називає події в Україні "кризою", а не вторгненням Росії.