Киев на пороге "красной" зоны: местная комиссия ТЭБ и ЧС завтра проведет заседание

В Киеве стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом. Завтра собирается местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуации для принятия решения по усилению карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook -страницу заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

По его словам, в Киеве третий день подряд показатель загруженности кроватей с кислородом превышает 65%, а это значит, что город - фактически на пороге "красной" зоны.

"Решение об установлении "красного" уровня эпидемиологической опасности принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но мы собираем местную комиссию ТЭБ и ЧС уже завтра", - написал заместитель главы КГГА.

По его словам, Киев наращивает темпы вакцинации, потому что это единственный способ уберечься от тяжелого течения болезни.