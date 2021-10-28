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Киев на пороге "красной" зоны: местная комиссия ТЭБ и ЧС завтра проведет заседание

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом. Завтра собирается местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуации для принятия решения по усилению карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

По его словам, в Киеве третий день подряд показатель загруженности кроватей с кислородом превышает 65%, а это значит, что город - фактически на пороге "красной" зоны.

"Решение об установлении "красного" уровня эпидемиологической опасности принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но мы собираем местную комиссию ТЭБ и ЧС уже завтра", - написал заместитель главы КГГА.

По его словам, Киев наращивает темпы вакцинации, потому что это единственный способ уберечься от тяжелого течения болезни.

Напомним, Киев на грани попадания в "красную" зону карантина, если оценивать показатели Минздрава.

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Киев