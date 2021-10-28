Показатели выше нормы: Киев на грани попадания в "красную" зону

Город Киев на грани попадания в "красную" зону карантина, если оценивать показатели Минздрава. Три дня подряд в городе превышают два главных показателя по распространению коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

COVID-статистика за сутки

В Киеве подтвердили 1451 новый случай коронавируса, умерли 39 пациентов и 317 - выздоровели.

Общая статистика в Киеве выглядит так:

255 788 заражений,

6030 смертей,

227 651 выздоровление.

Киев на грани попадания в "красную" зону

Условием перехода региона в "красную" зону является превышение в течение трех дней подряд двух и более показателей Минздрава.

На сайте Минздрава указано, что в Киеве уже три дня подряд превышают показатели госпитализации и загруженности коек с кислородом.

Таким образом, город может перейти в "красную" зону в ближайшее время.