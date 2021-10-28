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Київ на порозі "червоної" зони: місцева комісія ТЕБ і НС завтра проведе засідання

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві стрімко погіршується ситуація з коронавірусом. Завтра збирається місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації для прийняття рішення про посилення карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

За його словами, у Києві третій день поспіль показник завантаженості ліжок із киснем перевищує 65%, а це означає, що місто - фактично на порозі "червоної" зони.

"Рішення про встановлення "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, але ми збираємо місцеву комісію ТЕБ та НС вже завтра", - написав заступник голови КМДА.

За його словами, Київ нарощує темпи вакцинації, бо це єдиний спосіб уберегтися від важкого перебігу хвороби.

Нагадаємо, Київ на межі потрапляння в "червону" зону карантину, якщо оцінювати показники МОЗ.

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Київ