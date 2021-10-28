Киев на пороге "красной" зоны: местная комиссия ТЭБ и ЧС завтра проведет заседание
В Киеве стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом. Завтра собирается местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуации для принятия решения по усилению карантина.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу заместителя главы КГГА Николая Поворозника.
По его словам, в Киеве третий день подряд показатель загруженности кроватей с кислородом превышает 65%, а это значит, что город - фактически на пороге "красной" зоны.
"Решение об установлении "красного" уровня эпидемиологической опасности принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но мы собираем местную комиссию ТЭБ и ЧС уже завтра", - написал заместитель главы КГГА.
По его словам, Киев наращивает темпы вакцинации, потому что это единственный способ уберечься от тяжелого течения болезни.
Напомним, Киев на грани попадания в "красную" зону карантина, если оценивать показатели Минздрава.