Київ на порозі "червоної" зони: місцева комісія ТЕБ і НС завтра проведе засідання
У Києві стрімко погіршується ситуація з коронавірусом. Завтра збирається місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації для прийняття рішення про посилення карантину.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку заступника голови КМДА Миколи Поворозника.
За його словами, у Києві третій день поспіль показник завантаженості ліжок із киснем перевищує 65%, а це означає, що місто - фактично на порозі "червоної" зони.
"Рішення про встановлення "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, але ми збираємо місцеву комісію ТЕБ та НС вже завтра", - написав заступник голови КМДА.
За його словами, Київ нарощує темпи вакцинації, бо це єдиний спосіб уберегтися від важкого перебігу хвороби.
Нагадаємо, Київ на межі потрапляння в "червону" зону карантину, якщо оцінювати показники МОЗ.