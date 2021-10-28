ru ua
Чт, 28 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Київ на порозі "червоної" зони: місцева комісія ТЕБ і НС завтра проведе засідання

Новость на русском →
Київ, Четвер 28 жовтня 2021 11:26
Київ на порозі "червоної" зони: місцева комісія ТЕБ і НС завтра проведе засідання Фото: у Києві можуть посилити карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві стрімко погіршується ситуація з коронавірусом. Завтра збирається місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації для прийняття рішення про посилення карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

За його словами, у Києві третій день поспіль показник завантаженості ліжок із киснем перевищує 65%, а це означає, що місто - фактично на порозі "червоної" зони.

"Рішення про встановлення "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, але ми збираємо місцеву комісію ТЕБ та НС вже завтра", - написав заступник голови КМДА.

За його словами, Київ нарощує темпи вакцинації, бо це єдиний спосіб уберегтися від важкого перебігу хвороби.

Нагадаємо, Київ на межі потрапляння в "червону" зону карантину, якщо оцінювати показники МОЗ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Морози відійшли. В Україну прийшло потепління: прогноз погоди на сьогодні
Морози відійшли. В Україну прийшло потепління: прогноз погоди на сьогодні
DAILY
Запуск "Північного потоку-2". Що робить Україна і чому тепер все залежить від ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Запуск "Північного потоку-2". Що робить Україна і чому тепер все залежить від ЄС