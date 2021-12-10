Киев получил кредит в 100 миллионов евро для обновления парка троллейбусов и метро, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко подписал соглашение между столицей Украины и Европейским инвестиционным банком о получении кредита на 100 млн евро для обновления троллейбусного парка и вагонного парка метрополитена. Впервые в Украине Киев получил кредит от Европейского инвестбанка напрямую без участия государства
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.
"Кредитный договор, который мы сегодня подписываем, – лучшее финансовое соглашение для города за последние 30 лет. Она позволит столице получить 100 миллионов евро на обновление троллейбусного парка и вагонного парка метрополитена города. Подчеркну, это первый кредит от Европейского инвестиционного банка в Украине, предложенный городу напрямую без участия государства", - подчеркнул Кличко.
Подписи под соглашением поставили глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон, глава Представительства ЕС в Украине посол Матти Маасикас и мэр Киева Виталий Кличко.
Лидер "УДАРа" поблагодарил Европейский Союз и его банк за поддержку и доверие.
"Быть первым городом Украины, который получит прямое финансирование от ЕИБ, имеет большое значение для нас. Кредитные средства ЕИБ на этот проект - это возможность для Киева увеличить ресурсы для закупки новых современных троллейбусов и вагонов метро. А также расширить сеть электротранспорта. Новый электротранспорт будет способствовать и развитию Киева как современного и более экологичного города", - подчеркнул Виталий Кличко.
Проект будет реализовываться городом через коммунальные предприятия "Киевпасстранс" и "Киевский метрополитен".
Как сообщалось, Киев получил от Совета Европы Почетное Знамя за активное внедрение европейских принципов правления. Награду вручили мэру столицы Виталию Кличко во время торжественных мероприятий ко Дню местного самоуправления.