Киев получил награду от Совета Европы за внедрение европейских принципов правления, - Кличко

Киев получил от Совета Европы Почетное Знамя за активное внедрение европейских принципов правления. Награду вручили мэру столицы Виталию Кличко во время торжественных мероприятий ко Дню местного самоуправления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Мне очень приятно, что нас поддерживает Совет Европы. Вместе мы создаем основу открытого управления, публичной этики и гендерного равенства в местном самоуправлении. И Почетное Знамя от Совета Европы - это признание наших действий", - подчеркнул Виталий Кличко.

Лидер "УДАРа" поблагодарил партнеров за поддержку и помощь и заверил, что продолжит менять Киев и Украину к лучшему.

"Сегодня даже в условиях противостояния российской агрессии Украина и, в частности, власть на местах продолжает воплощать необходимые преобразования. Делать жизнь общин более комфортной. Конечно, много препятствий и вызовов приходится преодолевать. В частности, и отстаивая права местного самоуправления. Но мы не опускаем рук и работаем", - отметил Кличко.

Также в День местного самоуправления Виталий Кличко вручил государственные награды и награды Киевского городского головы почти 40 киевлянам - деятелям науки и культуры, преподавателям и общественным деятелям.

"Местное самоуправление является основой гражданского общества. На органах местного самоуправления большая ответственность за социально-экономическое развитие территориальных громад. Убежден: альтернативы сильному местному самоуправлению в демократическом государстве нет", - сказал Виталий Кличко.