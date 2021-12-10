Киев получил кредит в 100 миллионов евро для обновления парка троллейбусов и метро, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко подписал соглашение между столицей Украины и Европейским инвестиционным банком о получении кредита на 100 млн евро для обновления троллейбусного парка и вагонного парка метрополитена. Впервые в Украине Киев получил кредит от Европейского инвестбанка напрямую без участия государства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Кредитный договор, который мы сегодня подписываем, – лучшее финансовое соглашение для города за последние 30 лет. Она позволит столице получить 100 миллионов евро на обновление троллейбусного парка и вагонного парка метрополитена города. Подчеркну, это первый кредит от Европейского инвестиционного банка в Украине, предложенный городу напрямую без участия государства", - подчеркнул Кличко.

Подписи под соглашением поставили глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон, глава Представительства ЕС в Украине посол Матти Маасикас и мэр Киева Виталий Кличко.

Лидер "УДАРа" поблагодарил Европейский Союз и его банк за поддержку и доверие.

"Быть ​​первым городом Украины, который получит прямое финансирование от ЕИБ, имеет большое значение для нас. Кредитные средства ЕИБ на этот проект - это возможность для Киева увеличить ресурсы для закупки новых современных троллейбусов и вагонов метро. А также расширить сеть электротранспорта. Новый электротранспорт будет способствовать и развитию Киева как современного и более экологичного города", - подчеркнул Виталий Кличко.

Проект будет реализовываться городом через коммунальные предприятия "Киевпасстранс" и "Киевский метрополитен".