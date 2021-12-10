Київ отримав кредит у 100 мільйонів євро для оновлення парку тролейбусів та метро, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко підписав угоду між столицею України та Європейським інвестиційним банком про отримання кредиту на 100 млн євро для оновлення тролейбусного парку та вагонного парку метрополітену. Вперше в Україні Київ отримав кредит від Європейського інвестбанку напряму, без участі держави,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Кредитний договір, який ми сьогодні підписуємо, - найкраща фінансова угода для міста за останніх 30 років. Вона дозволить столиці отримати 100 млн євро на оновлення тролейбусного парку, а також вагонного парку метрополітену міста. Підкреслю, це - перший кредит від Європейського інвестиційного банку в Україні, запропонований місту напряму без участі держави", - наголосив Кличко.

Підписи під угодою поставили голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон, голова Представництва ЄС в Україні посол Матті Маасікас та мер Києва Віталій Кличко.

Лідер "УДАРу" подякував Європейському Союзу та його банку за підтримку і довіру.

"Бути першим містом України, що отримає пряме фінансування від ЄІБ, має велике значення для нас. Кредитні кошти ЄІБ на цей проект це можливість для Києва збільшити ресурси для закупівлі нових сучасних тролейбусів і вагонів метро. А також - розширити мережу електротранспорту. Новий електротранспорт сприятиме і розвитку Києва як сучасного і більш екологічного міста", - підкреслив Віталій Кличко.

Проект буде втілюватись містом через комунальні підприємства "Київпастранс" і "Київський метрополітен".