В Чернигове поднимут цену на проезд в транспорте: какая стоимость за один билет
Фото: в Чернигове подорожал общественный транспорт (chernigiv-rada.gov.ua)
Цену на проезд в общественном транспорте Чернигова поднимут с октября. Одна поездка в троллейбусах и автобусах города будет стоить 8 гривен.
Такое решение согласовал исполком городского совета, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт городского совета.
В Чернигове цены на проезд изменили:
- 8 гривен - предельная стоимость проезда в городских автобусах;
- 6 гривен - стоимость проезда в троллейбусах Чернигова, при расчете электронным билетом;
- 4 гривны - для учеников Чернигова, при наличии ученического билета, на период с 1 сентября до 21 июня, проезд в маршрутках и автобусах;
- 3 гривны - проезд для черниговских школьников, при наличии ученического билета, и использовании электронного билета.
Соответственно вырастет и стоимость месячных проездных билетов:
- общественный будет стоить 360 гривен;
- студенческий - 180 гривен;
- ученический - 90 гривен;
- для юридических лиц - 405 гривен.