Киев первый по темпам вакцинации по стране, - Ляшко

Город Киев на первом месте по темпам вакцинаций по стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Минздрава Виктора Ляшко в Facebook .

По данным Минздрава, за все время кампании в Киеве введено 16335 доз вакцины от COVID на 10 тысяч населения.

"С начала кампании вакцинации, высокий уровень охвата прививками на 100 тыс. населения показывает город Киев, их показатель превышает средний по Украине в 2 раза", - написал Ляшко.

Он отметил, что на втором месте - Полтавская область (13250), на третьем - Киевская область (13230).

"В целом сделано за неделю 563 000 прививок. Это больше всего с начала кампании вакцинации", - подытожил министр.