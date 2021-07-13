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Киев первый по темпам вакцинации по стране, - Ляшко

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Украина, Вторник 13 июля 2021 12:35
Киев первый по темпам вакцинации по стране, - Ляшко Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Город Киев на первом месте по темпам вакцинаций по стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Минздрава Виктора Ляшко в Facebook.

По данным Минздрава, за все время кампании в Киеве введено 16335 доз вакцины от COVID на 10 тысяч населения.

"С начала кампании вакцинации, высокий уровень охвата прививками на 100 тыс. населения показывает город Киев, их показатель превышает средний по Украине в 2 раза", - написал Ляшко.

Он отметил, что на втором месте - Полтавская область (13250), на третьем - Киевская область (13230).

"В целом сделано за неделю 563 000 прививок. Это больше всего с начала кампании вакцинации", - подытожил министр.

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что в столице вакцинироваться можно и в Центре вакцинации на Левобережной и в мини-прививочных центрах, работающих на выходных, и в пунктах прививок Центров первичной медико-санитарной помощи районов Киева.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян защитить свое здоровье и прививаться.

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Виктор Ляшко
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