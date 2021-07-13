Київ перший за темпами вакцинації по країні, - Ляшко

Місто Київ на першому місці за темпами вакцинацій по країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника МОЗ Віктора Ляшка у Facebook .

За даними МОЗ, за весь час кампанії у Києві введено 16 335 доз вакцини від COVID на 100 тисяч населення.

"З початку кампанії вакцинації, найвищий рівень охоплення щепленнями на 100 тис. населення показує місто Київ, їхній показник перевищує середній по Україні у 2 рази", - написав Ляшко.

Він зазначив, що на другому місці - Полтавська область (13250), на третьому - Київська область (13230).

"В цілому зроблено за тиждень 563 тисячі щеплень. Це найбільше з початку кампанії вакцинації", - підсумував міністр.