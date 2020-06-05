Залы ресторанов и бассейны в Киеве будут закрыты: решение пересмотрят на следующей неделе

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Работа залов кафе и ресторанов, а также бассейнов остается под запретом

Комиссия по чрезвычайным ситуациям рассмотрит возможность смягчения карантина в Киеве на следующей неделе. Работа залов ресторанов и бассейнов пока что будет запрещена.

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, сейчас показатель инцидентности (количество больных на 100 тысяч населения) в Киеве составляет 14,9 при норме 12 и ниже.

"Поэтому, мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления. Решение относительно работы в столице ресторанов и бассейнов город примет отдельно. Исходя из ситуации с заболеваемостью в ближайшие дни. То есть, комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос после выходных, на следующей неделе", - сообщил городской голова.

С сегодняшнего дня в Украине разрешили работу залов заведений общественного питания с некоторыми ограничениями.

При этом эпидемическая ситуация в Киеве и еще 7 областях не позволяет им перейти к очередному этапу смягчения карантина.

Напомним, последние двое суток в Украине фиксируется рост числа больных: вчера заболели 588 человек, сегодня - 553.

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Автор: Роман Калиниченко