ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зали ресторанів і басейни у Києві будуть закриті: рішення переглянуть наступного тижня

Новини » Суспільство     05.06.2020 - 12:30
Зали ресторанів і басейни у Києві будуть закриті: рішення переглянуть наступного тижня
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Робота залів кафе та ресторанів, а також басейнів залишається під забороною

Комісія з надзвичайних ситуацій розгляне можливість пом’якшення карантину у Києві наступного тижня. Робота залів ресторанів та басейнів поки буде заборонена.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, зараз показник инцидентності (кількість хворих на 100 тисяч населення) в Києві становить 14,9 при нормі 12 і нижче.

"Тому, ми не можемо ризикувати здоров’ям людей і запроваджувати ще більші послаблення. Рішення щодо роботи в столиці ресторанів і басейнів місто ухвалить окремо. Виходячи із ситуації із захворюваністю в найближчі дні. Тобто, комісія із надзвичайних ситуацій міста розгляне це питання після вихідних, наступного тижня", - повідомив міський голова.

Відсьогодні в Україні дозволили роботу залів закладів громадського харчування з деякими обмеженнями.

При цьому епідемічна ситуація в Києві та ще 7 областях не дозволяє їм перейти до чергового етапу пом'якшення карантину.

Нагадаємо, останні дві доби в Україні фіксується зростання кількості хворих: учора захворіли 588 осіб, сьогодні - 553.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Віталий КличкоКиївресторан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся