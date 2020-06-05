Зали ресторанів і басейни у Києві будуть закриті: рішення переглянуть наступного тижня

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Робота залів кафе та ресторанів, а також басейнів залишається під забороною

Комісія з надзвичайних ситуацій розгляне можливість пом’якшення карантину у Києві наступного тижня. Робота залів ресторанів та басейнів поки буде заборонена.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, зараз показник инцидентності (кількість хворих на 100 тисяч населення) в Києві становить 14,9 при нормі 12 і нижче.

"Тому, ми не можемо ризикувати здоров’ям людей і запроваджувати ще більші послаблення. Рішення щодо роботи в столиці ресторанів і басейнів місто ухвалить окремо. Виходячи із ситуації із захворюваністю в найближчі дні. Тобто, комісія із надзвичайних ситуацій міста розгляне це питання після вихідних, наступного тижня", - повідомив міський голова.

Відсьогодні в Україні дозволили роботу залів закладів громадського харчування з деякими обмеженнями.

При цьому епідемічна ситуація в Києві та ще 7 областях не дозволяє їм перейти до чергового етапу пом'якшення карантину.

Нагадаємо, останні дві доби в Україні фіксується зростання кількості хворих: учора захворіли 588 осіб, сьогодні - 553.

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Автор: Роман Калиниченко