Киев переименовал сквер дружбы Киева и Москвы в честь Героев Мариуполя

Киев переименовал бывший сквер дружбы Киева и Москвы в Голосеевском районе. Теперь он называется сквером Героев Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня я подал проект решения о переименовании бывшего сквера дружбы между Киевом и Москвой в сквер Героев Мариуполя. И депутаты поддержали такую ​​инициативу", - отметил он.

По его словам, сегодня также был переименован ряд городских объектов, проекты решений по которым уже были подготовлены и прошли необходимые процедуры.

Отметим, речь идет о сквере на улице Якубовского на Теремках, который ранее носил неофициальное название "сквер родственных городов в честь дружбы Киева и Москвы". В центре сквера стоял соответствующий памятный знак, но в прошлом году его демонтировали.