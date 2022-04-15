Київ перейменував сквер дружби Києва і Москви на честь Героїв Маріуполя

Київ перейменував колишній сквер дружби Києва і Москви в Голосіївському районі. Тепер він називається сквером Героїв Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні я подав проект рішення про перейменування колишнього скверу дружби між Києвом і Москвою на сквер Героїв Маріуполя. І депутати підтримали таку ініціативу", - зазначив він.

За його словами, сьогодні також було перейменовано ряд міських об'єктів, проекти рішень за якими вже були підготовлені і пройшли необхідні процедури.

Відзначимо, мова йде про сквер на вулиці Якубовського на Теремках, який раніше носив неофіційну назву "сквер споріднених міст на честь дружби Києва і Москви". У центрі скверу стояв відповідний пам'ятний знак, але минулого року його демонтували.