Киев переименовал арку Дружбы народов: каким будет новое название

"Сегодня Киеврада приняла решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов. Теперь это - Арка Свободы украинского народа", - отметил Кличко.

Кроме того, депутаты одобрили перечень более 40 памятников и памятных знаков, которые уберут с улиц и задний и передадут в музей тоталитаризма.

"Что касается переименований, это - резонансная тема. Мы услышали и мысли, и пожелания киевлян, и критику. Поэтому, чтобы не принимать поспешные решения, привлекаем специалистов институтов академии наук Украины, института национальной памяти и других учреждений для завершения процесса наименований", - добавил Кличко.

Также сообщается, что рейтинговое голосование по переименованию столичных объектов продлено до 19 июня. Оно проводится в мобильном приложении "Киев цифровой".