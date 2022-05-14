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Киев переименовал арку Дружбы народов: каким будет новое название

Фото: арка Дружбы народов в Киеве будет переименована (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Киевский городской совет переименовал арку Дружбы народов в центре столицы. Теперь это будет Арка Свободы украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Виталия Кличко.

"Сегодня Киеврада приняла решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов. Теперь это - Арка Свободы украинского народа", - отметил Кличко.

Кроме того, депутаты одобрили перечень более 40 памятников и памятных знаков, которые уберут с улиц и задний и передадут в музей тоталитаризма.

"Что касается переименований, это - резонансная тема. Мы услышали и мысли, и пожелания киевлян, и критику. Поэтому, чтобы не принимать поспешные решения, привлекаем специалистов институтов академии наук Украины, института национальной памяти и других учреждений для завершения процесса наименований", - добавил Кличко.

Также сообщается, что рейтинговое голосование по переименованию столичных объектов продлено до 19 июня. Оно проводится в мобильном приложении "Киев цифровой".

Напомним, ранее сообщалось, что в районе арки демонтируют бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 году "в ознаменование воссоединения Украины с Россией".

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Виталий КличкоКиевАрка Дружбы народов