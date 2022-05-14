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Київ перейменував арку Дружби народів: якою буде нова назва

Фото: арка Дружби народів у Києві буде перейменована (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Київська міська рада перейменувала арку Дружби народів у центрі столиці. Тепер це буде Арка свободи українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Віталія Кличка.

"Сьогодні Київрада прийняла рішення про декомунізацію назви арки Дружби народів. Тепер це - Арка свободи українського народу", - зазначив Кличко.

Крім того, депутати схвалили перелік понад 40 пам'ятників і пам'ятних знаків, які приберуть з вулиць і передадуть в музей тоталітаризму.

"Що стосується перейменувань, це - резонансна тема. Ми почули і думки, і побажання киян, і критику. Тому, щоб не приймати поспішні рішення, залучаємо фахівців інститутів Академії наук України, Інституту національної пам'яті та інших установ для завершення процесу найменувань", - додав Кличко.

Також повідомляється, що рейтингове голосування з перейменування столичних об'єктів продовжено до 19 червня. Воно проводиться в мобільному додатку "Київ цифровий".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі арки демонтують бронзову скульптуру двох робітників, встановлену в 1982 році "в ознаменування возз'єднання України з Росією".

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Віталий КличкоКиївАрка Дружби народів