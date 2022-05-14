Київ перейменував арку Дружби народів: якою буде нова назва

"Сьогодні Київрада прийняла рішення про декомунізацію назви арки Дружби народів. Тепер це - Арка свободи українського народу", - зазначив Кличко.

Крім того, депутати схвалили перелік понад 40 пам'ятників і пам'ятних знаків, які приберуть з вулиць і передадуть в музей тоталітаризму.

"Що стосується перейменувань, це - резонансна тема. Ми почули і думки, і побажання киян, і критику. Тому, щоб не приймати поспішні рішення, залучаємо фахівців інститутів Академії наук України, Інституту національної пам'яті та інших установ для завершення процесу найменувань", - додав Кличко.

Також повідомляється, що рейтингове голосування з перейменування столичних об'єктів продовжено до 19 червня. Воно проводиться в мобільному додатку "Київ цифровий".