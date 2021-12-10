Киев перед выходными сковали пробки: на каких улицах затруднено движение

Вечером 10 декабря в Киеве образовались пробки. Движение затруднено преимущественно в центре столицы, а также на магистралях, где произошли аварии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.
На правом берегу Киева пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе, бульваре Леси Украинки.
Также движение затруднено на проспекте Степана Бандеры, улице Набережная Луговая, Владимирском спуске, Большой Васильковской.
Пробки в сторону левого берега наблюдаются на Северном мосту, въезде на мост Патона и Южном мосту.
На левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Николая Бажана, Броварском проспекте, улице Евгения Сверстюка. Движение также затруднено на отдельных участках Харьковского шоссе.
Фото: карта пробок в Киеве вечером 10 декабря (google.com/maps)
Напомним, синоптики дали прогноз погода на выходные. По данным Укргидрометцентра, 11-12 декабря в Украине ожидаются как дожди, так и снегопады. В субботу температура воздуха будет плюсовая, а в воскресенье похолодает.