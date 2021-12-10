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Київ перед вихідними скували затори: на яких вулицях ускладнено рух

Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 10 грудня в Києві утворилися затори. Рух ускладнено переважно в центрі столиці, а також на магістралях, де сталися аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

Правий берег

На правому березі Києва затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, бульварі Тараса Шевченка, Набережному шосе, бульварі Лесі Українки.

Також рух ускладнено на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережна Лугова, Володимирському узвозі, Великій Васильківській.

Пробки в бік лівого берега спостерігаються на північному мосту, в'їзді на міст Патона і Південному мосту.

Лівий берег

На лівому березі затори спостерігаються на проспекті Миколи Бажана, Броварському проспекті, вулиці Євгена Сверстюка. Рух також ускладнено на окремих ділянках Харківського шосе.

Фото: карта заторів у Києві ввечері 10 грудня (google.com/maps)

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на вихідні. За даними Укргідрометцентру, 11-12 грудня в Україні очікуються як дощі, так снігопади. У суботу температура повітря буде плюсовою, а в неділю похолодає.

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КиївДТП