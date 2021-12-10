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Киев перед выходными сковали пробки: на каких улицах затруднено движение

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 16:57
Киев перед выходными сковали пробки: на каких улицах затруднено движение Фото: Киев остановился в пробках перед выходными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 10 декабря в Киеве образовались пробки. Движение затруднено преимущественно в центре столицы, а также на магистралях, где произошли аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

Правый берег

На правом берегу Киева пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе, бульваре Леси Украинки.

Также движение затруднено на проспекте Степана Бандеры, улице Набережная Луговая, Владимирском спуске, Большой Васильковской.

Пробки в сторону левого берега наблюдаются на Северном мосту, въезде на мост Патона и Южном мосту.

Левый берег

На левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Николая Бажана, Броварском проспекте, улице Евгения Сверстюка. Движение также затруднено на отдельных участках Харьковского шоссе.

Киев перед выходными сковали пробки: на каких улицах затруднено движение

Фото: карта пробок в Киеве вечером 10 декабря (google.com/maps)

Напомним, синоптики дали прогноз погода на выходные. По данным Укргидрометцентра, 11-12 декабря в Украине ожидаются как дожди, так и снегопады. В субботу температура воздуха будет плюсовая, а в воскресенье похолодает.

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