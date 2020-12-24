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Киев перед Рождеством остановился в пробках: карта

Киев, Четверг 24 декабря 2020 17:15
Киев перед Рождеством остановился в пробках: карта
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве перед Рождеством образовались значительные пробки в разных районах. Кроме этого, в столице сложные погодные условия.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

Так, на правом берегу движение затруднено в центре Киева. В частности, на улице Крещатик, где произошло дорожно-транспортное происшествие.

Также пробки образовались на бульваре Тараса Шевченко, улице Пушкинской, Богдана Хмельницкого, Владимирской, Прорезной, Бассейной, Мечникова, Шовковичной и Михайла Грушевского.

Движение затруднено на проспекте Победы, улице Дегтяревской, Елены Телиги, бульваре Вацлава Гавела, Чоколовском бульваре, улице Вадима Гетьмана, Металлистов, Семена Скляренко, Кирилловской, проспекте Степана Бандеры, улице Богатырской, Автозаводской.

Также пробки образовались на проспекте Героев Сталинграда, улице Набережно-Рыбальской, Набережно-Луговой, Нижнем Вале, Вознесенском спуске, улице Глыбочицкой, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола.

На бульваре Дружбы народов произошло несколько аварий из-за чего затруднено движение. Также пробки наблюдаются на Саперно-Слободской и Столичном шоссе.

На мостах Северном, Южном мостах и мосту Метро затруднено движение.

Киев перед Рождеством остановился в пробках: карта

На левом берегу пробки образовались на проспекте Николая Бажана, Днепровской набережной, Бориспольском шоссе, улице Анны Ахматовой, Урловской, Здолбуновской, Тепловозной, Харьковском шоссе.

Движение также затруднено на Дарницком шоссе, Дарницкой площади, проспекте Мира и Юрия Гагарина, броварском проспекте, бульваре Перова и улице Владимира Маяковского.

Киев перед Рождеством остановился в пробках: карта

Напомним, в Украине в течение недели ожидаются осадки в виде дождей и снега. К середине недели прогнозируют потепление, ближе к концу - снова похолодание.

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