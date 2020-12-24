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Київ перед Різдвом зупинився у заторах: карта

Київ, Четвер 24 грудня 2020 17:15
Київ перед Різдвом зупинився у заторах: карта
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві перед Різдвом утворилися значні затори у різних районах. Крім цього, в столиці складні погодні умови.

Про це свідчать дані Google maps.

Так, на правому березі ускладнено рух у центрі Києва. Зокрема, на вулиці Хрещатик, де сталася дорожньо-транспортна пригода.

Також затори утворилися на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Пушкінській, Богдана Хмельницького, Володимирській, Прорізній, Басейної, Мечникова, Шовковичної і Михайла Грушевського.

Рух ускладнено на проспекті Перемоги, вулиці Дегтярівської, Олени Теліги, бульварі Вацлава Гавела, Чоколівському бульварі, вулиці Вадима Гетьмана, Металістів, Семена Скляренка, Кирилівської, проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирській, Автозаводський.

Також затори утворилися на проспекті Героїв Сталінграда, вулиці Набережно-Рибальській, Набережно-Лугової, Нижньому Валу, Вознесенському узвозі, вулиці Глибочицькій, Січових Стрільців, В'ячеслава Чорновола.

На бульварі Дружби народів сталося кілька аварій через що ускладнено рух. Також затори спостерігаються на Саперно-Слобідській та Столичному шосе.

На мостах Північному, Південному мосту і мосту Метро ускладнений рух.

Київ перед Різдвом зупинився у заторах: карта

На лівому березі затори утворилися на проспекті Миколи Бажана, Дніпровської набережної, Бориспільському шосе, вулиці Анни Ахматової, Урлівській, Здолбунівської, Тепловозній, Харківському шосе.

Також ускладнений рух на Дарницькому шосе, Дарницької площі, проспекті Миру та Юрія Гагаріна, броварському проспекті, бульварі Перова та вулиці Володимира Маяковського.

Київ перед Різдвом зупинився у заторах: карта

Нагадаємо, в Україні протягом тижня очікуються опади у вигляді дощів та снігу. До середини тижня прогнозують потепління, ближче до кінця - знову похолодання.

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