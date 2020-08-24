В центре Киева усилили охрану, привлечена Нацгвардия

В понедельник, 24 августа, Киев будут патрулировать 4 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Такие меры приняты по случаю Дня независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"На мероприятиях по случаю Дня независимости в Киеве будут работать 200 сотрудников полиции диалога. В целом за порядком в Киеве будут следить более 4000 полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Также будут привлечены представители ГСЧС и СБУ", - говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что основной задачей правоохранителей, которые в усиленном режиме несут службу, является предупреждение правонарушений и обеспечение безопасности участников мероприятий.

Напомним, сегодня Украина отмечает 29-ю годовщину независимости; из-за карантина главный государственный праздник проходит в нестандартном формате.

Ранее РБК-Украина писало, что в столице перекрыли улицы и изменили движение общественного транспорта.