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Киев снова отменяет ряд рейсов городской электрички: названы маршруты

Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня и завтра отменят ряд рейсов городской электрички. Причиной тому являются технические неисправности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранса".

"Внимание! 5 и 6 января 2022 отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички", - говорится в сообщении.

Список рейсов

Так, отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:

5 января (вечер):

  • №7416,
  • №7423,
  • №7424,
  • №7431.

6 января (утро):

  • №7307,
  • №7308,
  • №7315,
  • №7316.

6 января (вечер):

  • №7416,
  • №7423,
  • №7424,
  • №7431.

Напомним, вчера в столице также отменили несколько рейсов городской электрички, что тоже объяснили техническими причинами.

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Киев