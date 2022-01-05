Киев снова отменяет ряд рейсов городской электрички: названы маршруты

В Киеве сегодня и завтра отменят ряд рейсов городской электрички. Причиной тому являются технические неисправности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранса".
"Внимание! 5 и 6 января 2022 отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички", - говорится в сообщении.
Так, отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:
5 января (вечер):
6 января (утро):
6 января (вечер):
Напомним, вчера в столице также отменили несколько рейсов городской электрички, что тоже объяснили техническими причинами.