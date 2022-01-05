Київ знову скасовує ряд рейсів міської електрички: названо маршрути

У Києві сьогодні та завтра скасують низку рейсів міської електрички. Причиною тому є технічні несправності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київпастрансу".
"Увага! 5 та 6 січня 2022 року скасовується курсування наступних рейсів міської електрички", - йдеться в повідомленні.
Так, скасовується курсування наступних рейсів міської електрички:
5 січня (вечір):
6 січня (ранок):
6 січня (вечір):
Нагадаємо, вчора в столиці також скасували кілька рейсів міської електрички, що теж пояснили технічними причинами.