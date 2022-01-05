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Київ знову скасовує ряд рейсів міської електрички: названо маршрути

Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні та завтра скасують низку рейсів міської електрички. Причиною тому є технічні несправності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київпастрансу".

"Увага! 5 та 6 січня 2022 року скасовується курсування наступних рейсів міської електрички", - йдеться в повідомленні.

Список рейсів

Так, скасовується курсування наступних рейсів міської електрички:

5 січня (вечір):

  • №7416,
  • №7423,
  • №7424,
  • №7431.

6 січня (ранок):

  • №7307,
  • №7308,
  • №7315,
  • №7316.

6 січня (вечір):

  • №7416,
  • №7423,
  • №7424,
  • №7431.

Нагадаємо, вчора в столиці також скасували кілька рейсів міської електрички, що теж пояснили технічними причинами.

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Київ